Milano, 14 feb. (LaPresse) – “Amici, come faccio mensilmente, vado in ospedale per continuare il mio trattamento. Ho già ordinato una grande TV e popcorn così posso guardare il Super Bowl. Guarderò la partita anche se il mio amico Tom Brady non gioca. Grazie per tutti i messaggi amorevoli”. Con queste parole suo suoi profili social Pelè ha annunciato un nuovo ricovero in ospedale a San Paolo per proseguire con le cure del cancro al colon che gli era stato diagnosticato. L’81enne leggenda del calcio brasiliano era stato operato lo scorso mese di settembre all’ospedale Albert Einstein di San Paolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata