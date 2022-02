Milano, 14 feb. (LaPresse) – “Noi – ha spiegato in un altro passaggio parlando delle mosse della politica – vogliamo essere trattati come qualunque altro settore economico del nostro Paese. Ma sono anni che rivendichiamo la tutela del diritto d’autore. Il nostro mondo produce circa 15 miliardi all’anno di scommesse, e qui nasce l’ipocrisia di vietare le pubblicità legate al betting per poi però incentivare quelle che portano un guadagno. Il calcio rivendica il rispetto della sua dignità con il suo ruolo economico e anche sociale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata