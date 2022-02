Roma, 14 feb. (LaPresse) – “La situazione del caro energia, almeno all’inizio, è meno legata alla crisi ucraina di quanto si voglia far credere. Sicuramente non è dovuta a manipolazione dei prezzi base da parte dei russi, quanto a una struttura del mercato che non va sui contratti pluriennali a prezzo fisso con clausole ma su contratti spot che sono molto più legati alle oscillazioni del mercato”. Lo spiega a LaPresse il professor Alessandro Politi direttore della Nato Defense College Foundation. “I russi hanno continuato a fornire gas alle condizioni richieste dai clienti”, precisa ancora.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata