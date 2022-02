Milano, 13 feb. (LaPresse) – “Possiamo allora chiederci: io ho la disponibilità del discepolo? O mi comporto con la rigidità di chi si sente a posto, per bene, arrivato? Mi lascio ‘scardinare dentro’ dal paradosso delle Beatitudini, o rimango nel perimetro delle mie idee? E poi, al di là delle fatiche e delle difficoltà, sento la gioia di seguire Gesù? Questo è il tratto saliente del discepolo: la gioia del cuore. La Madonna, prima discepola del Signore, ci aiuti a vivere come discepoli aperti e gioiosi”. Lo ha detto Papa Francesco, nel corso dell’Angelus in piazza San Pietro.

