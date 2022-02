Roma, 13 feb. (LaPresse) – Il bonus psicologico “ci sarà” nel Milleproroghe “e stiamo lavorando anche a un finanziamento per bonus di assistenza psicologica. Attenzione però, con il bonus psicologico non risolviamo tutto, dobbiamo rafforzare il Servizio sanitario nazionale. Il bonus è un primo segnale e mi c’è il mio impegno”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Raitre. “

