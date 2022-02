Roma, 13 feb. (LaPresse) – “Sulla pandemia abbiamo ancora bisogno di cautela, siamo ancora in fase pandemica, non ne siamo usciti, certo va molto, molto meglio. Omicron ha provocato un’ondata di contagi senza precedenti, ma i casi non si sono trasformati in ospedalizzazioni come prima grazie alla campagna vaccinale”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Raitre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata