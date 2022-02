Roma, 13 feb. (LaPresse) – “La mascherina è stato uno strumento fondamentale in questi mesi e lo è ancora: vanno sempre indossate al chiuso e all’aperto vanno indossate appena c’è un elemento di rischio, ciò anche per buon senso”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Raitre. “Se io sono all’esterno in un parco o cammino per strada senza rischi tolgo la mascherina, ma la norma che ho firmato dice che la mascherina va tenuta con se e se ci sono assembramenti va indossata”, aggiunge

