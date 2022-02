Roma, 13 feb. (LaPresse) – “Il 91% delle persone sopra i 12 anni si sono vaccinate e ciò ha permesso di non avere una pressione incredibile sugli ospedali. Pure se i non vaccinato sono solo il 9%, quel 9% produce la maggioranza dei casi in ospedali e nelle terapie intensive. Va detto che le riapertura che ci stiamo permettendo sono grazie al vaccino”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Raitre.

