Roma, 12 feb. (LaPresse) – “Abbiamo deciso di far rientrare il personale della nostra sede diplomatica a Kiev non essenziale ma ovviamente la nostra ambasciata rimane pienamente operativa”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un video dove dopo una riunione dell’Unità di crisi della Farnesina.

