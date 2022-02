Roma, 12 feb. (LaPresse) – “Abbiamo deciso in via precauzionale di invitare tutti i nostri concittadini presenti in Ucraina a rientrare con mezzi commerciali e abbiamo anche invitato a posticipare tutti i viaggi verso l’Ucraina”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un video dove dopo una riunione dell’Unità di crisi della Farnesina.

