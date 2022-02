Roma, 12 feb. (LaPresse) – I due presidenti “si sono detti d’accordo nel proseguire il dialogo a tutti i livelli”. Lo ha detto Yury Ushakov, consigliere per la politica estera del Cremlino in merito alla telefonata avvenuta in giornata fra il presidente russo Vladimir Putin e quello statunitense Joe Biden sulla crisi in Ucraina.

