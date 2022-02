Roma, 12 feb. (LaPresse) – “L’isteria (degli Usa, ndr) ha raggiunto il suo culmine”. Così Yury Ushakov, consigliere per la politica estera del Cremlino in merito alla telefonata avvenuta in giornata fra il presidente russo Vladimir Putin e quello statunitense Joe Biden sulla crisi in Ucraina.

