Milano, 12 feb. (LaPresse/AP) – “Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti dell’escalation russa, comprese nuove forze che arrivano al confine ucraino. E come abbiamo detto prima, siamo in una fase in cui un’invasione potrebbe iniziare in qualsiasi momento. Lo ha detto iul segretario di Stato Antony Blinken.

