Milano, 12 feb. (LaPresse) – “Secondo le nostre ultime stime, in Italia la crescita del prodotto si avvicinerebbe nella media di quest’anno al 4 per cento, per poi attenuarsi nei prossimi due”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al 28° Congresso di Assiom Forex a Parma.

