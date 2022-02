Milano, 12 feb. (LaPresse) – Ian McDonald, co-fondatore dei King Crimson e dei Foreigner, è morto. Aveva 75 anni. Lo ha annunciato il figlio Max in un post su Facebook, spiegando che il padre è morto di un cancro. “Era incredibilmente coraggioso e non ha mai perso la sua gentilezza o il suo senso dell’umorismo anche quando il gioco era difficile. Mio padre era un musicista brillante e intuitivo, un’anima gentile e un padre meraviglioso. Vivrà per sempre attraverso la sua bellissima musica e l’amore dei suoi fan. Grazie a tutti”, le parole di Max McDonald.

