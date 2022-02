Milano, 12 feb. (LaPresse) – “Si tratta sostanzialmente di una tassa, probabilmente in buona parte destinata a rientrare, i cui effetti più distorsivi possono essere oggetto di compensazione, ove possibile, a carico dei bilanci pubblici. L’incremento dei costi non deve però trasformarsi in una prolungata spirale inflazionistica”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al 28° Congresso di Assiom Forex a Parma, riferendosi all’inflazione.

