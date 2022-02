Milano, 12 feb. (LaPresse) – “In Italia l’intervento, di oltre 5 miliardi nel 2021, ha consentito di contenere per circa un terzo i rialzi delle tariffe dell’elettricità e del gas per gli utenti del mercato tutelato, pari rispettivamente al 12 e al 10 per cento nella media dell’anno; data la forte diffusione di contratti con formule a prezzo fisso nel mercato cosiddetto libero, per il complesso delle famiglie il rincaro di elettricità e gas nel 2021 sarebbe stato inferiore”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al 28° Congresso di Assiom Forex a Parma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata