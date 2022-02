Milano, 12 feb. (LaPresse) – “L’inatteso aumento dell’inflazione registrato nell’area dell’euro negli ultimi mesi è in larga parte la conseguenza di uno shock di offerta. Se non si innescheranno spirali tra prezzi e salari e se le aspettative resteranno saldamente ancorate all’obiettivo di inflazione della Bce, come sta al momento avvenendo, l’effetto dei rincari dell’energia verrà in larga parte riassorbito nel 2023. Con il consolidarsi della ripresa, una graduale normalizzazione della politica monetaria resta quindi la strategia più appropriata”. A dirlo il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al 28° Congresso di Assiom Forex a Parma.

