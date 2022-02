Cuneo, 12 feb. (LaPresse) – Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato colpito da un proiettile esploso accidentalmente durante una battua di caccia, in località Baroli, a Baslissero d’Alba, nel Cuneese. L’incidente, secondo quanto riferiscono fonti investigative, è avvenuto stamani. Sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata