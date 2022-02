Milano, 12 feb. (LaPresse) – Sono serviti i tempi supplementari al Chelsea, detentore della Champions League, per avere la meglio sul Palmeiras nella finale del Mondiale per club. Il gol decisivo al 117′ di Havertz, quando ormai entrambe le squadre si preparavano ai calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1, con i gol di Lukaku al 55′ per il Chelsea e il pareggio di Veiga su rigore al 64′ per il Palmeiras.

