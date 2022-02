Roma, 12 feb. (LaPresse) – “Arrabbiato con Meloni e Salvini? Non posso dire di essere arrabbiato, ho parlato con loro recentemente. Dobbiamo essere consapevoli della nostra superiorità numerica nei confronti della sinistra”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenuto durante la conferenza di fine partita Monza Spal. “Dobbiamo metterci in campo con delle volontà aggressive nei confronti delle squadre avversarie per puntare sempre un risultato positivo”, ha concluso il Cavaliere.

