Milano, 12 feb. (LaPresse) – “Il miglioramento del quadro congiunturale, unitamente alle misure di sostegno ancora attive, si è riflesso positivamente sulla condizione delle banche italiane. Alla fine dello scorso settembre la situazione patrimoniale degli intermediari rimaneva solida: il rapporto tra il capitale di migliore qualità e gli attivi ponderati per il rischio era pari al 15,2 per cento, 1,3 punti percentuali in più rispetto a quello registrato prima dello scoppio della crisi pandemica. Alla crescita hanno contribuito sia l’aumento del patrimonio sia la riduzione delle attività ponderate per il rischio, anche a seguito dell’erogazione di prestiti con garanzia pubblica”. A dirlo il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al 28° Congresso di Assiom Forex a Parma.

