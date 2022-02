Milano, 12 feb. (LaPresse) – “Alla fine del 2021 i prestiti alle imprese che ancora beneficiavano di queste moratorie ammontavano a circa 33 miliardi, meno di un quarto del totale concesso da marzo 2020. A settembre, ultima data per cui sono disponibili evidenze più dettagliate, i prestiti con moratoria scaduta e quelli con moratorie ancora attive presentavano un tasso di ingresso in default pari, rispettivamente, al 2,4 e al 4,6 per cento, a fronte dello 0,9 per i finanziamenti che non avevano beneficiato di misure di sostegno”, ha spiegato Visco.

