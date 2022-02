Phoenix (Arizona, Usa), 11 feb. (LaPresse/AP) – Cinque poliziotti di Phoenix sono stati feriti dopo esser intervenuti alla segnalazione di una sparatoria in una abitazione, di cui quattro colpiti da spari mentre mettevano in salvo un bambino. Il capo della polizia, Jeri Williams, ha aggiunto che anche una donna nell’abitazione è stata gravemente ferita. La polizia resta sul posto. Williams ha spiegato che il bambino era in casa “e a un certo punto è stato messo in un passeggino e lasciato all’esterno” da un uomo, che poi si è ritirato nella casa con le mani alzate. Un video ha mostrato anche che spari sono stati esplosi contro gli agenti che si sono avvicinati al bambino, illeso.

