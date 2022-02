Milano, 11 feb. (LaPresse) – “Dio mi ha detto: ‘Eric, diventerai sindaco'”. Lo ha detto il sindaco di New York Eric Adams a un evento interreligioso presso la Biblioteca pubblica cittadina, come riporta Politico. “Non ne ho mai dubitato per un momento” di diventare sindaco, ha detto Adams. Un nuovo scivolone dopo il ‘FishGate’, con Politico che ha rivelato che Adams a volte ordina il pesce al ristorante, nonostante affermi di avere una dieta a base vegetale, ha scritto un libro al riguardo e ha persino incentrato le politiche sul clima e l’istruzione sul veganismo.

