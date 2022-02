Milano, 11 feb. (LaPresse) – “C’è un rischio concreto. Quel che vediamo ora è che il rafforzamento militare dentro e attorno all’Ucraina continua. C’è il rischio di un conflitto armato in Europa. Il numero di soldati russi cresce e il tempo degli avvertimenti diminuisce. Allo stesso tempo non abbiamo certezze, quindi continuiamo a cercare contatto con la Russia, chiedendole la de-escalation e impegnarsi in buona fede nel dialogo politico con la Nato e gli alleati”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa congiunta con il presidente romeno, Klaus Iohannis.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata