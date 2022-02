Milano, 11 feb. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri del Regno Unito ha emesso nuove linee guida consigliando ai cittadini britannici di non recarsi in Ucraina e di partire ora mentre i mezzi commerciali sono ancora disponibili. Lo riferiscono i media britannici. L’invito arriva il giorno dopo che il presidente Usa Joe Biden ha esortato tutti i cittadini statunitensi ad andare via dall’Ucraina.

