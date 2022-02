Milano, 11 feb. (LaPresse) – Il primo ministro britannico Boris Johnson ha detto agli alleati occidentali nel vertice virtuale sull’Ucraina “di temere per la sicurezza dell’Europa nelle circostanze attuali”. Lo riferisce Downing Street. Johnson ha “sottolineato la necessità per gli alleati della Nato di chiarire in modo assolutamente netto che ci sarà un pesante pacchetto di sanzioni economiche pronto a partire, se la Russia dovesse prendere la decisione devastante e distruttiva di invadere l’Ucraina. Il primo ministro ha aggiunto che il presidente Putin doveva capire che ci sarebbero state sanzioni severe che sarebbero state estremamente dannose per l’economia russa e che gli alleati dovevano continuare con gli sforzi per rafforzare e sostenere le frontiere orientali della Nato. Ha esortato i leader a lavorare insieme per fornire supporto economico e difensivo all’Ucraina. I leader hanno convenuto che se il presidente Putin avesse allentato la tensione, ci sarebbe stata un’altra via da seguire e si sono impegnati a raddoppiare gli sforzi diplomatici nei prossimi giorni”.

