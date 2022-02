Milano, 11 feb. (LaPresse) – “Voglio essere chiaro. Non stiamo dicendo che una decisione finale è stata presa dal presidente Putin. Quello che stiamo dicendo è che abbiamo un livello sufficiente di preoccupazione basato su quello che stiamo vedendo sul terreno e su quello che i nostri analisti dell’intelligence hanno appreso, che stiamo mandando questo messaggio chiaro e che resta un messaggio che stiamo mandando da un po’ di tempo. Ed è, sì, è un messaggio urgente perché siamo in una situazione pressante”. Così il consigliere per la sicurezza nazionale degli States, Jake Sullivan, parlando con i giornalisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata