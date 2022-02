Milano, 11 feb. (LaPresse) – Il presidente Usa Joe Biden potrebbe parlare al telefono con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto riferito il consigliere per la sicurezza nazionale degli States Jake Sullivan, a seguito dei nuovi avvertimenti Usa di un potenziale conflitto in Ucraina. “Mi aspetto che parler√† al telefono con il presidente Putin, ma non ho nulla da annunciarvi su questo adesso”, ha dichiarato Sullivan parlando con i giornalisti. L’ultima volta che Biden ha parlato con Putin risale a fine dicembre, ricorda la Cnn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata