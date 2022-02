Milano, 11 feb. (LaPresse) – “Il segretario di Stato Antony J. Blinken ha parlato oggi al telefono con il ministro degli Esteri ucraino Dymtro Kuleba per riaffermare il solido sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina di fronte a una minaccia sempre più acuta di una possibile ulteriore aggressione russa. Il segretario ha sottolineato che qualsiasi aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia avrà conseguenze rapide, gravi e unite. Il segretario ha informato sugli sforzi globali per sollecitare la riduzione dell’escalation e rafforzare le misure di difesa e deterrenza contro il continuo e non provocato accumulo di truppe e attrezzature da parte della Russia in Ucraina e intorno ai suoi confini. Ha ribadito che l’Ucraina continua ad avere il sostegno duraturo e costante degli Stati Uniti per la sua sovranità e integrità territoriale”. Così il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price.

