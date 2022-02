Washington (Usa), 11 feb. (LaPresse/AP) – Il Pentagono afferma che il presidente Usa Joe Biden ha ordinato l’invio di altri 3mila soldati in Polonia in risposta ai venti di guerra che spirano in Ucraina. Le truppe si unirebbero ai 1.700 uomini e donne dell’esercito già in loco a dimostrazione dell’impegno Usa nei confronti degli alleati della Nato preoccupati dalla prospettiva di un’invasione in Ucraina da parte della Russia.

