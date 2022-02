Torino, 11 feb. (LaPresse) – Le segreterie nazionali sindacali Slc Cgil Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno proclamato a livello nazionale lo sciopero per l’intero turno di lavoro di tutti i dipendenti delle aziende del Gruppo Tim per il giorno 23 febbraio 2022, oltre all’astensione dalle prestazioni straordinarie dal 21 febbraio 2022 al 22 marzo 2022 (compreso). Le motivazioni, precisano i sindacati, sono la “contrarietà alle ipotesi di scorporo della rete, per l’unicità dell’Azienda a difesa della tenuta occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende del gruppo Tim”. Le segreterie nazionali di Slc Cgil Fistel Cisl e Uilcom Uil ricordano anche di “aver esperito con Tim le procedure di raffreddamento il 1° dicembre 2021 in sede aziendale ed il 7 dicembre 2021 con il Ministero del Lavoro, entrambe con esito negativo”. La comunicazione è stata inviata alla direzione risorse umane di Tim, alla commissione di Garanzia dell’attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al ministero del Lavoro e “vale come preavviso ai sensi della Legge 83/2000 e precedenti ed in base alla delibera di modifica della Regolamentazione Provvisoria adottata dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Seduta del 15 novembre 2007)”.

