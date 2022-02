Roma, 11 feb. (LaPresse) – “Tutto nasce dal problema della cessione dei bonus edilizi, che nel 2020 è stata pressoché illimitata, senza limiti nel numero dei passaggi e nella tipologia di lavori. Questa situazione ha creato un mercato dei crediti fiscali non regolamentato nel quale il collegamento con i lavori edilizi su cui nascevano è diventato via via più labile o del tutto assente”. Così il ministro dell’Economia Daniele Franco in conferenza stampa.

