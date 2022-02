Roma, 11 feb. (LaPresse) – “Dobbiamo fare in modo che il mercato riparta in modo più sicuro di prima, gli interventi che abbiamo introdotto vanno tutti nella direzione di assicurare la sicurezza per tutti gli operatori. Massima priorità a far funzionare questo meccanismo ma deve funzionare in situazioni di certezza”.Così il ministro dell’Economia Daniele Franco in conferenza stampa.

