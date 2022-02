Roma, 11 feb. (LaPresse) – “Giusto ieri la Guardia di finanza ha confermato, depositando i suoi dati al Senato, che rispetto al totale delle frodi riguardanti i bonus edilizi quelle che coinvolgono il Superbonus sono il 3%. Oggi invece in conferenza stampa si è tornato a parlare di truffe per miliardi salvo sottolineare, da parte del ministro Franco, che ‘i bonus falsificati riguardano poco il 110’”. Lo riferiscono fonti M5S dopo le parole pronunciate in conferenza stampa, dopo il Cdm, dal premier Mario Draghi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata