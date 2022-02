Roma, 11 feb. (LaPresse) – “È evidente che è arrivato il momento di sgomberare il campo da ogni equivoco: per questo alla ripresa dei lavori parlamentari chiederemo un’informativa urgente del ministro dell’Economia e delle Finanze per mettere un punto fermo alla questione e avere dati certi sull’entità delle truffe in relazione a ogni singola tipologia di incentivo”. Così fonti M5S dopo le parole pronunciate in conferenza stampa, dopo il Cdm, dal premier Mario Draghi.

