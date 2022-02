Roma, 11 feb. (LaPresse) – E’ Renzo Piano il senatore a vita col reddito più elevato a Palazzo Madama. L’architetto, secondo quanto risulta dalla documentazione patrimoniale realativa al 2021 pubblicata sul sito del Senato, risulta avere un reddito imponibile 2020 indicato dal fisco francese di 1.860.382 euro (il reddito imponibile dichiarato in Italia è di 372.167 euro). Alle sue spalle Liliana Segre con 247.274 euro, poi il Nobel per la fisica Carlo Rubbia con oltre 220mila euro. A seguire il presidente emerito della Repubblica, Giorgia Napolitano, con 120.353, e quindi Elena Cattaneo (98.403 euro). Ancora non disponibile invece il dato riferito alla documentazione patrimoniale di Mario Monti.

