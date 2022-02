Roma, 11 feb. (LaPresse) – “Il Pnrr nasce con l’obiettivo dell’inclusività che si declina su giovani, donne, e aree del Paese in situazione economica meno favorevole, non a caso il 40% delle risorse è destinato alle regioni meridionali. Il recupero del Sud è nell’interesse di tutto il Paese: da circa 40 anni il prodotto interno lordo pro capite del Sud non recupera più rispetto alle regioni del Nord”. Così il ministro dell’Economia Daniele Franco in conferenza stampa. “Questo non implica che il piano trascuri il Centro Nord che riceve il 60% delle risorse – precisa – Abbiamo cercato di venire incontro alle regioni del Nord, lo abbiamo appena fatto reperendo risorse per i progetti di rigenerazione urbana. Il punto è attuare tutto il Pnrr, una cosa che abbiamo riscontrato è che vi sono divari nelle capacità amministrative e di sviluppare nuovi progetti, divari che tendono a favorire le regioni del centro nord. Il Pnrr nasce proprio per colmare questi divari, anche nelle capacità amministrative e questa è la sfida che abbiamo davanti. Consentire il recupero è una delle sfide importanti che abbiamo davanti”.

