Roma, 11 feb. (LaPresse) – “Oggi abbiamo illustrato al Cdm il Dpcm a firma del presidente del Consiglio e dei ministri dell’Economia e dello Sviluppo economico che dovrebbe avviare il processo di ricerca di un partner per Ita e seguiremo le procedure usuali, cioè offerta pubblica o vendita diretta. Non abbiamo un programma in cui predtermiminiamo tempi, abbiamo dei soggetti interessati”.Così il ministro dell’Economia Daniele Franco in conferenza stampa.

