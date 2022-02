Roma, 11 feb. (LaPresse) – “Quanto approvato dal Consiglio dei Ministri di oggi in materia di riforma della Giustizia è solo un punto di partenza. Il testo dovrà essere migliorato in Parlamento, così come assicurato dal premier Mario Draghi, ma un cambiamento radicale sarà possibile solo grazie ai referendum”. Lo dice la senatrice Giulia Bongiorno, responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata