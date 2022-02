Roma, 11 feb. (LaPresse) – “La riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura era una riforma ineludibile. Per una ragione imminente, che è la scadenza del Csm attualmente in carica e che dovrà rinnovare con le proprie elezioni nel mese di luglio, ma anche per accompagnare, stare a fianco della magistratura in questo percorso di rinnovamento”. Così la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in conferenza stampa dopo il Cdm.

