Parigi (Francia), 11 feb. (LaPresse/AP) – In Francia alcuni esponenti di estrema destra, ma non solo, starebbero provando a rivitalizzare i propri movimenti di protesta, che rappresentano una minoranza di cittadini francesi, sfruttando l’attenzione globale raggiunta dai camionisti canadesi. Le persone che partecipano ai convogli aderiscono a diverse cause: alcuni sfoggiano gilet gialli, simbolo del movimento di protesta francese contro l’ingiustizia economica, la cui percezione è in gran parte svanita nel 2019 dopo che il governo ha risposto ad alcune delle preoccupazioni dei manifestanti. La Francia ha un tasso di vaccinazione molto alto e il governo sta gradualmente allentando le restrizioni. Tuttavia, dopo che gli ospedali francesi e gli anziani sono stati duramente colpiti da ripetuti picchi di contagi, giovedì il ministro della Salute Olivier Veran ha detto che è troppo presto per abbassare la guardia.

