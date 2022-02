Milano, 11 feb. (LaPresse) – Il primo ministro canadese Justin Trudeau, che oggi ha parlato con il presidente americano Joe Biden del blocco in corso dei principali ponti e valichi tra gli Stati Uniti e il Canada, tra cui Detroit/Windsor, Sweetwater/Coutts e Pembina/Emerson, “ha promesso un’azione rapida per far rispettare la legge e il presidente lo ha ringraziato per i passi che lui e altre autorit√† canadesi stanno compiendo per ripristinare il passaggio aperto dei ponti verso gli Stati Uniti”. Lo rende noto la Casa Bianca.

