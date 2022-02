Trieste, 11 feb. (LaPresse) – Uno studio dell’Irccs Burlo Garofolo, ospedale infantile di Trieste, ha dimostrato che nel latte delle mamme vaccinate contro il Covid si trasmettono anticorpi che possono proteggere i bambini. Ci sono, e quanto a lungo persistono nel siero materno gli anticorpi indotti dal vaccino? Questi anticorpi passano nel latte durante l’allattamento? Sono le domande che in questi mesi di pandemia si sono posti medici e ricercatori e alle quali ha voluto rispondere uno studio condotto nel dipartimento materno neonatale del Burlo Garofolo in collaborazione con la struttura di diagnostica avanzata microbiologica traslazionale dello stesso istituto diretta dalla professoressa Manola Comar e i cui risultati sono stati pubblicati dalla rivista internazionale ‘Vaccines’. “Abbiamo colto l’occasione – spiega il professor Giuseppe Ricci, direttore della clinica ostetrica e ginecologica del Burlo – della presenza di tante donne in età fertile vaccinate precocemente perché lavoratrici della Sanità. La recente pandemia sta infatti richiedendo proprio a loro un grosso sforzo lavorativo associato a preoccupazioni per la propria salute e per quella dei loro bambini. Lo studio, poi, è stato esteso anche ad altre mamme della nostra città. Per le donne la ripresa del lavoro, infatti, spesso si associa alla scelta se e come proseguire l’allattamento ed era quindi importante capire se e come gli anticorpi indotti dal vaccino nelle neomamme persistessero nel latte materno e potessero, quindi, trasmettersi ai neonati”.

