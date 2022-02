Milano, 11 feb. (LaPresse) – Continua il calo degli attuali positivi in Italia con -62.149 casi in 24 ore: il totale delle persone a oggi alle prese con il virus è ora di 1.751.125. Di questi, secondo i dati del ministero della Salute, sono 1.733.036 le persone in isolamento domiciliare.

