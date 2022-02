Milano, 11 feb. (LaPresse) – Oggi il presidente americano Joe Biden ha parlato con il primo ministro canadese Justin Trudeau per discutere del blocco in corso dei principali ponti e valichi tra gli Stati Uniti e il Canada, tra cui Detroit/Windsor, Sweetwater/Coutts e Pembina/Emerson. I due leader hanno convenuto che le azioni delle persone che ostacolano i viaggi e il commercio tra i due paesi stanno avendo “un impatto diretto significativo sulla vita e sui mezzi di sussistenza dei cittadini. Il presidente ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che le aziende e i lavoratori statunitensi stiano subendo gravi conseguenze, inclusi rallentamenti della produzione, orari di lavoro ridotti e chiusure di stabilimenti”. Lo rende noto la Casa Bianca.

