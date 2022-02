Milano, 11 feb. (LaPresse) – Potrebbe essere troppo presto per togliere l’obbligo di mascherina negli uffici del governo federale e negli edifici pubblici. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in un’intervista alla Nbc. “Mi sono impegnato a seguire la scienza come proposto dai CDC”, Centers for Disease Control and Prevention, ha rimarcato Biden, “e penso che probabilmente sia prematuro”.

