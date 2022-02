Milano, 11 feb. (LaPresse) – In leggero aumento rispetto a ieri i decessi Covid che oggi in Italia si attestano a 334 contro i 325 del giorno prima: il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 150.555. È quanto emerge dal bolletino del ministero della Salute. Dei morti odierni, 12 decessi, registrati in Campania oggi, risalgono a un periodo compreso tra 27 dicembre e l’8 febbraio.

