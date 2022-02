Roma, 11 feb. (LaPresse) – “La priorità del governo è assicurare la crescita. Fondamentale per la crescita è che non sia strozzata dal caro energia. Questo è un intervento prioritario, perché la crescita è fondamentale per tutti gli altri aspetti dell’economia italiana”. Lo dice il premier, Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Cdm.

